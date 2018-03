Sei bello, entusiasmi, strappi applausi ma non vinci. Non sei bello, non entusiasmi ma sei essere cinico e spietato nel portare a casa il risultato. Caratteristiche queste ultime proprie della Juventus di Allegri che – in campionato come in Champions – ha mille risorse e non muore mai. E' successo con la Lazio (battuta al 93° da un gol di Dybala), il copione s'è ripetuto anche in Coppa contro il Tottenham beffato prima dalla rapacità del Pipita poi dal contropiede tutto argentino sull'asse Higuain (nella veste di rifinitore) e Joya.

Pochettino c'è rimasto male. Il 2-2 di Torino aveva lasciato uno spiraglio aperto per la qualificazione e il vantaggio di Son aveva spalancato la porta dei quarti… un colpo di vento improvviso gliel'ha chiusa in faccia. E quando il palo interno (con la palla che danza quasi sulla linea) ha detto no anche all'ultimo assalto allora il manager degli Spurs ha imprecato, tirando in ballo la presunta pressione psicologica subita dall'arbitro per l'atteggiamento dei bianconeri.

La polemica arbitrale. Da ridere, considerato che se c'è stata una squadra danneggiata da certe decisioni del direttore di gara polacco è stata quella di Allegri: clamoroso quel fallo da rigore di Vertonghen su Douglas Costa non sanzionato. Non è questione di Var – che in Europa la Uefa non vuole – ma di buon senso: cosa avrà mai visto il fischietto? E dov'erano i suoi collaboratori? Fatto sta Pochettino punterà l'indice proprio contro di lui. A rincarare la dose, segno che la ferita sanguina ancora, ci pensa il difensore belga. Nell'intervista concessa al Daily Mail replica a distanza al concetto espresso con molta chiarezza da Chiellini. "Loro giocano sempre bene, creano tanto e segnano. Ma sul più bello, al momento della verità, gli manca sempre qualcosa per raggiungere l'obiettivo".

Botta e risposta. Vertonghen non la prende bene: "Chiellini crede che siamo calciatori con poca esperienza? Forse. Loro, però, non hanno mai vinto la Champions League mentre il Barcellona e altre squadre che giocano come vogliamo giocare noi sì". Nel caso non fosse ancora abbastanza chiaro, aggiunge ancora un'altra postilla, quella che fa riferimento al modo di stare in campo della Juventus e all'interpretazione tattica delle gare. "Hanno vinto tanti scudetti, sono ancora in Champions League, sicuramente sono una grande squadra – ha concluso il belga – ma giocano un tipo di calcio che non vogliamo giocare e credo che il nostro stile sia migliore".