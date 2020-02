Verona-Juventus è l'anticipo del sabato sera della 23ª giornata del campionato di Serie A: squadre in campo al Bentegodi con calcio d'inizio alle ore 20.45. La Juve, vittoriosa nell'ultimo turno contro la Fiorentina in una gara accompagnata da grandi polemiche per l'arbitraggio di Pasqua, vuole i tre punti per mettere pressione all'Inter, impegnata nel derby con il Milan nel posticipo della domenica sera. Non sarà un compito facile in casa di una delle formazioni più sorprendenti di questo campionato: il Verona è squadra solida e organizzata, come confermato anche dall'ottima prestazione e dal pareggio conquistato contro la Lazio nel recupero disputato mercoledì. Sarri si affiderà naturalmente a Cristiano Ronaldo, reduce dalla presenza al Festival di Sanremo, che potrebbe essere assistito nel tridente da Dybala e Douglas Costa, con Higuain inizialmente in panchina. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

