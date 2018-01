in foto: Foto da Twitter Hellas Verona. Credits: Francesco Grigolini

Reduce da tre sconfitte pesanti, arrivate dopo il successo sul Milan, l'Hellas Verona è alla vigilia di una partita fondamentale per la sua salvezza: quella contro il Crotone di Walter Zenga. E proprio alla vigilia dello scontro diretto contro la formazione allenata dall'ex portiere dell'Inter, a ravvivare l'umore dei tifosi scaligeri è arrivata una notizia che riguarda un uomo che sia Zenga che i tifosi gialloblu conoscono molto bene: Osvaldo Bagnoli.

L'ex allenatore del Verona campione d'Italia, quello per intenderci di Elkjaer e Briegel, ma anche di Garella, Fanna e Galderisi, è stato ufficialmente nominato presidente onorario dalla dirigenza veronese. A comunicare questa felice decisione, è stato il numero uno del club: "Era da tempo che pensavamo di conferirgli la carica di presidente onorario del club – ha spiegato Maurizio Setti – Ritengo che sia motivo di orgoglio per lui, ma soprattutto per noi. Penso che sia un gesto dovuto, per consacrare quanto fatto da mister Bagnoli per questa città".

L'umiltà di Bagnoli.

"Mai dire mai nella vita, ma sarà difficile ripetere ciò che ha fatto Bagnoli – ha continuato il patron veronese – Noi siamo intanto felici di rendere ufficiale la sua carica che avevo già deciso da tempo, ma che non avevo mai detto a nessuno. Merito a lui, ma merito anche a noi che ora abbiamo un presidente così importante". Dopo le parole del presidente dell'Hellas Verona, a margine della cerimonia nella quale è stato tolto il velo a due murales dedicati proprio all'impresa gialloblu del 1985, ha voluto dire la sua anche lo stesso Bagnoli.

"Sono orgoglioso e onorato di aver ottenuto questa carica – ha dichiarato, visibilmente emozionato, l'ex allenatore – E' bello sapere che il ricordo di quanto abbiamo fatto sia ancora vivo anche a distanza di tanti anni. Lo Scudetto? Ho sempre detto che il merito fu dei giocatori e non mio. Sono sempre andati d'accordo e io non ho mai avuto problemi. Mi meraviglia sempre sentire gli elogi per quel trionfo".