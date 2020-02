Nel mondo dei social network troppo spesso si leggono frasi vergognosi ed espressioni di cattivo gusto. Tanti atleti sono stati vittime di offese per aver commesso un errore, perso una partita o sbagliato un gol. Adesso, purtroppo, al già lungo elenco si aggiunge il nome di Patrick Cutrone che dopo la partita Fiorentina-Milan ha ricevuto un messaggio di cattivissimo gusto da un utente.

Su Instragram un utente augura il Coronavirus a Cutrone

Dopo la partita tra Fiorentina e Milan Cutrone ha trovato uno sgradevolissimo messaggio sul suo profilo Instagram. C’è stato un utente che ha utilizzato una frase di cattivissimo gusto e ha ‘augurato’ al calciatore della viola il contagio al Coronavirus, e non solo al bomber ma anche alla sua famiglia. Il calciatore ha pubblicato lo screen di quel messaggio in una stories su Instagram e lo ha commentato scrivendo ironicamente: “Complimenti”. C’è da rimanere davvero senza parole.

Cutrone protagonista in Fiorentina-Milan

L’ex del Wolverhampton è entrato in campo nella ripresa, in un momento molto delicato, la sua squadra era sotto di un gol e giocava in 10 (per via dell’espulsione di Dalbert). Cutrone, che con il Milan ha iniziato la carriera da professionista, dopo aver fatto tutta la trafila con le giovanili dei rossoneri, ha giocato un buon match e si è procurato un calcio di rigore proprio allo scadere. Un rigore molto contestato dall’ambiente rossonero, anche se l’arbitro Calvarese non ha avuto nemmeno bisogno del VAR per decidere sull’assegnazione di quel penalty. Romagnoli tocca sicuramente anche il pallone, ma colpisce nettamente Cutrone. Il giocatore dopo aver ottenuto il rigore chiede di batterlo, Pulgar dice no e lo trasforma, è il definitivo 1-1. Probabilmente quel tifoso che ha offeso Cutrone si è infuriato per il rigore conquistato dal giocatore che ha portato al pari della viola.