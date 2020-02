Il Valencia, avversario dell'Atalanta agli ottavi di Champions League, deve fare i conti con una vera e propria tegola. Grave infortunio per Ezequiel Garay, perno difensivo della formazione di Celades. Il centrale classe 1996 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e quasi certamente resterà fuori fino al termine della stagione. Un problema serio per i "pipistrelli" che perdono uno degli uomini di maggiore esperienza.

Valencia, grave infortunio per Ezequiel Garay

Ezequiel Garay è finito ko nell'ultimo match di campionato tra il Valencia e il Celta Vigo (sfida in cui Alessandro Florenzi ha esordito con la maglia dei padroni di casa). Il difensore argentino è stato costretto al cambio nel finale del primo tempo, a causa di un problema al ginocchio che si è rivelato poi molto grave. Secondo quanto riportato da Marca, che ha anticipato il report medico ufficiale dei "pipistrelli", Garay ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Garay fuori fino a fine stagione, salterà gli ottavi di finale di Champions contro l'Atalanta

Un infortunio molto grave che, a meno di colpi di scena e recuperi super, rischia seriamente di metterlo fuori gioco fino al termine della stagione. Defezione importante dunque per il Valencia che non potrà fare affidamento sul baluardo argentino nel doppio confronto contro l'Atalanta in programma negli ottavi di Champions League (andata il 19 febbraio a San Siro, ritorno il 10 marzo al Mestalla).

Futuro di Garay al Valencia a rischio dopo l'infortunio

L'infortunio rischia di complicare i piani futuri di Garay. L'ex difensore di Real Madrid, Benfica e Zenit San Pietroburgo infatti essendo in scadenza di contratto a giugno potrebbe anche non rinnovare il contratto e finire tra gli svincolati. Nel frattempo i compagni di squadra non hanno perso tempo per far sentire la propria vicinanza al ragazzo argentino, in primis l'italiano Piccini che su Twitter ha dichiarato: "Amico mio, non dubitare in nessun momento che lo supererai di gran lunga. Sei forte, coraggioso, vincitore e grande professionista. Siamo tutti con te. Forza e coraggio"