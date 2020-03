Altro che emergenza Coronavirus. Centinaia di tifosi del Valencia si sono dati appuntamento all'esterno dello stadio Mestalla, prima del match degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta, per incoraggiare la squadra spagnola, al momento del suo arrivo in pullman. Ignorate completamente tutte le disposizioni, e le raccomandazioni per evitare il rischio di ulteriori contagi, per una presa di posizione contro la decisione di far disputare la partita a porte chiuse.

(in aggiornamento)