in foto: Florenzi all’ingresso in campo – Foto da Twitter Valencia

Dopo aver lasciato la Roma nei giorni scorsi, Alessandro Florenzi ha trovato subito una maglia da titolare nel match che nelle scorse ore il Valencia ha giocato e vinto contro il Celta Vigo. L'ex capitano giallorosso è infatti sceso in campo dal primo minuto, con la sua nuova maglia numero 25, e strappato applausi ai tifosi sulle tribune del ‘Mestalla': accorsi in massa anche per assistere al debutto dell'italiano con i ‘Pipistrelli'.

La prima di Florenzi è stata davvero convincente. Nei suoi primi 53 minuti da nuovo giocatore del Valencia, l'ex romanista ha messo infatti a referto ventotto passaggi di cui 25 completati, quattro duelli vinti, tre recuperi e due cross. Durante il match, Florenzi ha inoltre sfiorato un grande gol con un tiro dalla distanza che il portiere del Celta Vivo, Ruben Blanco, ha tolto dall'incrocio dei pali.

I commenti sui social dei tifosi del Valencia

Il suo esordio ha dunque trovato risalto sulle prime pagine dei giornali spagnoli, e tra i tanti profili social dei tifosi del Valencia: tutti felici della prima prestazione di Florenzi. I complimenti su Twitter e Facebook non si sono fatti attendere: "Che giocatore ragazzi! Ha iniziato alla grande, è un acquisto fondamentale per i nostri obiettivi – ha scritto un tifoso – Abbiamo un terzino per i prossimi anni". Se Florenzi riuscirà a confermarsi anche nelle prossime partite, il club spagnolo potrà dunque cercare di trattenere il giocatore a Valencia. La formula trovata dai due club pochi giorni fa è stata quella del prestito secco fino a giugno. Un accordo che potrebbe a questo punto trasformarsi in un acquisto definitivo.