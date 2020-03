Papu Gomez contro i giornalisti spagnoli. Il capitano dell'Atalanta è stato protagonista di una scena che si è creata dopo l'atterraggio della squadra di Gasperini a Valencia, dove domani si giocherà il passaggio ai quarti di finale di Champions League: mentre tentava di raggiungere l'autobus che avrebbe portato la squadra in hotel l'argentino è stato accerchiato dai cronisti che hanno iniziato a tempestarlo di domande. In un primo momento il Papu ha risposto in maniera tranquilla "Non si possono fare interviste ora, ragazzi. Che state facendo?" ma dopo aver riscontrato l'insistenza delle persone di fronte a lui gli è scappato un "Pagliacci…". Alejandro Gomez è sempre molto disponibile e il modo in cui i giornalisti spagnoli hanno cercato di estorcergli qualche parole in vista della gara di domani non gli è andato giù, anche perché i calciatori devono attenersi al silenzio stampa imposto dall'UEFA.

L'Atalanta è a Valencia: domani in ritorno degli ottavi

L'Atalanta ha raggiunto Valencia. Gli orobici sono partiti in mattinata dall'aeroporto di Orio al Serio e sono sbarcati nell'aeroporto spagnolo, dove non sono stati sottoposti ad alcun controllo speciale nonostante la provincia di Bergamo rientri tra le "zone arancioni" del DPCM del governo per l'emergenza Coronavirus. Le direttive UEFA rispetto a questa emergenza hanno portato anche all'annullamento della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, che non parlerà alla vigilia della partita del Mestalla.

La squadra e lo staff nerazzurro non hanno indossato nessuna protezione particolare, ci riferiamo a guanti né mascherine visti in altre situazioni, ma la trasferta della Dea a Valencia è blindata: la squadra italiana è completamente isolata dal mondo esterno e si preparerà così alla gara più importante della sua storia.