Il ginocchio sinistro non regge più come una volta. Scricchiola, fa male e "balla" troppo. Vaclav Kadlec, 27 anni, ha la faccia di uno che ha capito e quando annuncia su Instagram il suo addio al calcio lo fa all'interno dello stadio di Praga dove è andato in campo per l'ultima volta a marzo del 2019. Un minuto contro il Viktoria Plzen dopo i 25 del mese precedente nella sfida con il Bohemians. L'ultima rete segnata? Bisogna ancora un altro po' indietro nel tempo… fino ad aprile 2018 (Banik Ostrava). Di lì a poco un grave infortunio avrebbe segnato l'inizio del calvario.

Il calvario di Kadlec, fuori 2 anni per un grave infortunio

Nemmeno l'operazione è servita perché l'attaccante della Repubblica Ceca superasse i problemi. La sequenza dei giorni di assenza è tale da spiegare perché oggi Kadlec abbia deciso di appendere le scarpette al chiodo sia pure a malincuore: 234 nel 2018 (da metà maggio a fine dicembre, 26 partite saltate), 354 nel 2019 (compresi primi due mesi del 2020, 42 i match ai quali non ha partecipato).

La carriera tra Praga e Bundesliga

La sua carriera finisce qui a 12 anni di distanza da quando tutto iniziò tra le fila dell'Under 19 del Bohemians. Sparta Praga ed Eintracht Francoforte le squadre che lo hanno visto protagonista anche in Europa League (10 reti). Dopo una breve esperienza con i danesi del Midtjylland ha fatto ritorno in patria, nella squadra della capitale ceca. In nazionale ha giocato 16 match e segnato 4 gol mentre sono 75 quelli realizzati in 280 partite. La Champions l'ha solo sfiorata, capitò nel 2010 con lo Sparta: allora però riuscì almeno a togliersi la soddisfazione di segnare un gol (nel 3-0 al Metalurgs).

L'annuncio del ritiro su Instagram