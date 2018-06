Saranno Stati Uniti, Canada e Messico ad ospitare i campionati del mondo del 2026: la decisione è stata presa nel corso del Consiglio FIFA tenutosi in Russia. Battuto il Marocco nel corso della prima votazione con 134 voti a favore degli stati americani e 65 per quello africano. "Grazie mille per questo grande onore, per il privilegio di poter ospitare i Mondiale. Grazie anche alla federazione marocchina. In fin dei conti siamo tutti uniti dal calcio": sono teiste le parole di Carlos Cordeiro, presidente della federazione calcio statunitense. Per i marocchini si tratta della quinta bocciatura dopo quelle del '94, '98, 2006 e 2010. Si tratterà di un mondiale storico, perché dovrebbe essere il primo a 48 squadre.

Il voto in merito a queste due candidature era stato messo in calendario dal Consiglio della Fifa in seguito alla pubblicazione del Rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di valutazione: erano state presentate le proposte congiuntamente dalla Canadian Soccer Association, dalla Mexican Football Association e dalla United States Soccer Federation, e dalla Federation Royale Marocaine de Football che saranno votate mercoledì dal 68esimo Congresso Fifa.

Qualora non si fosse arrivati all’assegnazione si sarebbe dovuta avviare una nuova procedura invitando tutte le federazioni affiliate, tranne le quattro che prendono parte al processo in corso, a presentare un’offerta per ospitare l’edizione 2026.