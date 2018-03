Alberico Evani, ct ad interim dell'Under21 proverà a non far rimpiangere Di Biagio catapultato sulla panchina della nazionale maggiore. L’ex tecnico dell’Under 18, dell’Under 19 e dell’Under 20, ha convocato 24 calciatori tra i quali l’attaccante del Torino Simone Edera, alla sua prima chiamata con l’Under 21. Vera importante novità degli azzurrini.

L'eredità di Di Biagio

Gigi Di Biagio aveva chiuso il 2017 con quattro successi consecutivi nelle amichevoli disputate con Slovenia, Ungheria, Marocco e Russia. Adesso l'eredità della Nazionale Under 21 è pesante e l'ex rossonero tornerà in campo per i primi due impegni ufficiali del 2018 con una responsabilità importante. L'Italia – che è già qualificata in veste di paese ospitante al prossimo Campionato Europeo -prosegue il suo cammino di preparazione ad Euro 2019.

Il calendario

Il calendario prevede le sfide in amichevole contro i pari età di Norvegia (22 marzo a Perugia) e Serbia (27 marzo a Novi Sad). La Nazionale U21 si radunerà nella serata di domenica 18 marzo a Roma e si allenerà lunedì e martedì sul campo del Mancini Park Hotel per poi partire alla volta di Perugia, dove giovedì 22 marzo (ore 18.30) allo stadio ‘Curi’ affronterà la Norvegia. Il giorno seguente gli Azzurrini torneranno a Roma e domenica 25 marzo voleranno a Belgrado per affrontare martedì 27 (ore 18.30) i padroni di casa della Serbia al ‘Karadjordje Stadium’ di Novi Sad.

Tutti gli uomini di Evani

L’elenco dei convocati.

Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese).

Difensori: Davide Calabria (Milan), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Gianluca Mancini (Atalanta), Raoul Petretta (Basilea), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara).

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Torino), Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Cittadella).