Tempo di Nazionali, non solo maggiore. Oltre alla Nations League, che vedrà gli azzurri di Roberto Mancini giocarsi il match point a San Siro contro il Portogallo e all'amichevole in programma successivamente contro gli Stati Uniti, c'è anche la selezione Under 21 di Gigi Di Biagio a scendere in campo. Lo farà per una amichevole, in programma questa sera alle 18.30 a Ferrara contro l'Inghilterra.

Un appuntamento di lusso contro una delle migliori selezioni della categoria attualmente in circolazione e che testerà gli azzurrini, dove non mancano nomi interessanti e futuri talenti in rampa di lancio. Il ct dovrebbe dovrebbe confermare il 4-3-3 classico, con Cutrone e Zaniolo probabili titolari, in difesa possibile accoppiata Bastoni-Mancini.

Orario e diretta tv

Il primo appuntamento è da non perdere: in programma in questa pausa di novembre al Mazza di Ferrara, alle ore 18.30, in diretta sulla Rai, la squadra di Di Biagio affronterà i pari età dell’Inghilterra, guidati da Aidy Boothroyd. Un primo fondamentale test in vista dell'avvicinamento ai Mondiali Under 21 in programma il prossimo giugno proprio nel nostro Paese. Quattro giorni dopo, il 19 novembre, altra amichevole clou, con la nostra Under che si troverà invece di fronte la Germania.

Le ultime notizie sulle formazioni

L'Italia con il 4-3-3 infarcito di giovani promesse

Lavori in corso in casa Italia Under 21, reduce dalla vittoria per 2-0 sulla Tunisia seguita al ko casalingo contro il Belgio e ancor prima, al successo per 3-1 contro l’Albania. Un percorso di alti e bassi con un assetto finale tutto da scoprire, visto che alcuni giovani talenti sono già in prestito alla Nazionale maggiore di Mancini, come Tonali.

Il CT contro l'Inghilterra dei pari età dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta giocherà Audero della Sampdoria, davanti la linea a quattro formata probabilmente da Calabria, Bastoni, Mancini e Adjapong. In mediana, insieme a Locatelli e Mandragora, spazio al romanista Zaniolo. In avanti ci sarà Cutrone, affiancato nel tridente da Orsolini e da uno tra Kean.

Inghilterra, amichevole di passaggio

La nazionale di Boothroyd è ancora impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali del 2019, cosa che non succede per gli Azzurrini, visto che il nostro sarà il Paese ospitante della prossima edizione, e probabilmente vivrà l'amichevole in modo differente dal nostro. Il CT inglese potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con tantissime novità in formazione: davanti Abraham dell'Aston Villa dovrebbe agire da centravanti, con alle spalle Sessegnon, Solanke e Nelson.

Probabili formazioni

Italia U21 (4-3-3): Audero; Calabria, Bastoni, Mancini, Adjapong; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Kean.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Henderson; Walker-Peters, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Dowell, Cook; Sessegnon, Solanke, Nelson; Abraham.