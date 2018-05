La stagione degli Azzurrini si è chiusa con un pareggio per 1-1 con la Francia: l'Under 21 italiana è riuscita a trovare il pareggio con Christian Capone dopo il vantaggio dei Bleus con Moussa Dembélé. Dopo la sconfitta con il Portogallo a Estoril per 3-2 è arrivato un buon pareggio, agguantato con qualità e con una bella reazione mentale. Dopo il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, sostituito dal centrocampista del Sassuolo Francesco Cassata, il Ct Di Biagio ha dovuto rinunciare anche a Patrick Cutrone e Fabio Depaoli, che hanno lasciato il ritiro azzurro prima della gara con o transalpini.

Non è partita bene l'Italia nella gara di Besançon e al 12′ è Moussa Dembélé, su assist di Jonathan Bamba, a bucare Montipò con un colpo di testa ravvicinato. È evidente l'errore in scalata di Calabria che ha lasciato da solo il numero 9 dei Bleus. La squadra francese ha occupato meglio il campo e prima con Dembélé, due volte, e poi con Aouar e Rosier hanno messo in difficoltà l'estremo difensore degli Azzurrini ma non è arrivato la rete del raddoppio. Nel finale di gara prima Parigini e poi con Bonazzoli la squadra di Gigi Di Biagio ha provato a reagire e ha messo paura a Bernardoni con delle conclusioni dalla distanza.

Nella ripresa la nazionale ha un altro piglio e ha provato a pareggiare la gara anche grazie agli inserimenti di Adjapong, Scamacca e Pezzella: al 77′ ha trovato il pareggio con Christian Capone che con un bel tiro a giro dai 16 metri ha trovato il palo lungo e ha battuto Bernardoni. La palla si è infilata nell'angolino e ha visto la prima marcatura in azzurro per questo giovane del calciatore del Pescara, di proprietà dell'Atalanta. Nel finale i francesi, con un sussulto d'orgoglio, hanno provato a mettere in difficoltà la difesa dell'Italia ma non ci sono pericoli per la porta di Montipò.