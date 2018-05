Dopo le convocazioni della Nazionale maggiore da parte di Roberto Mancini, è arrivata anche la chiamata di Gigi Di Biagio tornato al timone dell'Under 21 dopo la breve esperienza sulla panchina degli Azzurri. Interregno durato lo spazio delle amichevoli contro Argentina e Inghilterra, nell'attesa che i contatti della Federazione (in ballo c'era anche il nome di Carlo Ancelotti) producessero la fumata bianca. Definiti i quadri tecnici, il calcio tricolore si appresta a ripartire dopo la tremenda scoppola dell'eliminazione dai playoff per il Mondiale contro la Svezia.

L'avventura riparte dai 26 calciatori convocati per le ultime due amichevoli stagionali che gli ‘azzurrini' giocheranno contro prima con il Portogallo (venerdì 25 maggio) e poi contro la Francia (martedì 29 maggio). Tre essenzialmente le novità: selezionati per la prima volta il portiere della Ternana retrocessa in C, Alessandro Plizzari (scuola Milan), per il difensore dell'Empoli, Sebastiano Luperto, e per l'attaccante del Benevento, Enrico Brignola. Cutrone e Calabria dei rossoneri – nell'orbita della Nazionale maggiore – per adesso restano con l'Under 21 così come Barella del Cagliari.

La lista dei 26 convocati dell'Under 21 di Gigi Di Biagio