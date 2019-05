L’Italia batte 2-1 il Messico e inizia nel migliore dei modi il Mondiale Under 20 che si disputa in Polonia. I gol li hanno realizzati Frattesi e Ranieri. Festeggia il c.t. Nicolato, che ora dovrà affrontare nel giro di pochissimi giorni prima l’Ecuador e poi il Giappone.

Pronti, via e rete di Davide Frattesi

Il c.t. Nicolato schiera l’Italia con il 3-5-2. Plizzari è tra i pali, come nel Mondiale del 2017, difesa con Gabbia, Del Prato e Ranieri, a metà campo Bellanova, Frattesi, Esposito, Tripaldelli e Luca Pellegrini. Davanti Scamacca e Pinamonti. Gli azzurrini iniziano in modo meraviglioso e dopo appena 3 minuti passano in vantaggio con Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo che quest’anno ha giocato in prestito all’Ascoli. Il Messico va in grande difficoltà in avvio e rischia di subire almeno tre volte il gol del due a zero, naturalmente era impossible tenere i ritmi sempre alti e così la nazionale centro-americana inizia ad attaccare e nel finale di tempo trova il pareggio nell’unica vera occasione, sugli sviluppi di un corner Plizzari non è preciso e con un colpo di testa trova l’1-1 Roberto de la Rosa.

Decide un gol di Luca Ranieri

Nel secondo tempo la partita è molto combattuta. Il Messico ha la prima chance della partita, Plizzari è bravo e neutralizza il pericolo, poi l’Italia imbastisce una bella azione con Bellanova e Scamacca, Luca Pellegrini non riesce a colpire bene e il numero uno del Messico blocca. I capovolgimenti di fronte continuano, anche se il pari alla fine sarebbe un buon risultato per tutti, perché agli ottavi passano le prime due e quattro terze su sei, ma l’Italia ha coraggio e personalità e trova il gol del vantaggio con Ranieri che da due passi sfrutta un assist di Pellegrini e trova il gol del 2-1. La rete del giocatore della Fiorentina, in prestito quest’anno al Foggia, decide l’incontro che nel finale è emozionante, anche se con qualche giallo di troppo.