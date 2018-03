L’Italia batte 4-3 la Polonia a Lignano Sabbiadoro e si qualifica, con un turno d’anticipo, per la fase finale dell’Europeo Under 19. Grande protagonista dell’incontro l’attaccante della Cremonese Gianluca Scamacca che, dopo la doppietta alla Grecia, ha realizzato una tripletta. Gli azzurrini giocheranno ancora martedì prossimo con la Repubblica Ceca.

Plizzari in porta, due interisti e Scamacca in avanti

Nicolato schiera in porta il portiere della Ternana, ma di proprietà del Milan, Plizzari. In difesa Candela, Bettella, Bastoni, che ha già giocato con l’Atalanta in Serie A, e Tripaldelli. A metà campo Marcucci, l’altro atalantino Melegoni e Frattesi. Nel tridente con Scamacca gli interisti Pinamonti e Zaniolo. La Polonia passa al 17’ con Kopacz, venti minuti più tardi c’è il pari su rigore di Scamacca, penalty assegnato per un fallo su Frattesi. Il pari dura pochissimo, perché la Polonia torna avanti con Walukiewicz al 41’. Bastoni trova il pari allo scadere, ma l’arbitro annulla.

Tripletta di Scamacca, decisivo Bettella

Il 2-2 arriva in avvio di secondo tempo, assist di Melegoni e colpo di testa vincente di Scamacca. La Polonia torna ancora in vantaggio con Kopacz, grande talento del Borussia Dortmund. Carattere da vendere ce l’ha pure l’Italia che dopo la traversa di Pinamonti realizza il 3-3. Il marcatore è ancora Scamacca, che firma una tripletta memorabile.

A cinque minuti dal termine l’Italia trova il 4-3 che vale pure la qualificazione, il gol è di Bettella. la vittoria della Grecia sulla Repubblica Ceca rende perfetto il pomeriggio dell’Italia, che si qualifica per la fase finale che si disputerà in Finlandia nella seconda metà di luglio. A fine partita felicissimo il tecnico Nicolato: