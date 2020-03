Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt restano i favoriti in vista della sfida contro l'Inter ma il pieno recupero di Giorgio Chiellini è un'ottima notizia per Maurizio Sarri che ritrova il capitano e il perno della difesa in un momento molto delicato della stagione. Il match contro i nerazzurri è da "dentro o fuori": chi vince fa un altro passo verso lo scudetto e si libera di un avversario. Poi c'è la Champions, altro banco di prova per i bianconeri che partono in svantaggio: devono recuperare il risultato di 1-0 subito all'andata e farlo in uno stadio a porte chiuse può rivelarsi molto più insidioso del previsto. Ecco perché, al netto di un affaticamento muscolare superato, il rientro del difensore riveste un'importanza particolare.

Il report della Juve dal campo di allenamento

Il comunicato ufficiale del club sull'ultimo report dal campo d'allenamento conferma le notizie sulle condizioni del calciatore "arruolato" per la seconda parte della stagione: "Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo", si legge nella nota che scandisce il conto alla rovescia verso la partita.

Finora 66′ per Chiellini dopo il rientro dall'infortunio

Novanta minuti contro il Parma poi l'infortunio al ginocchio destro (rottura del legamento crociato anteriore) lo hanno costretto a un lungo stop da fine agosto fino all'8 febbraio, quando ha visto finalmente la luce in fondo al tunnel. Dodici minuti contro il Brescia, 54 contro la Spal gli sono serviti per fare un po' di rodaggio e riprendere quel ritmo perso in sei mesi di assenza. Partirà titolare in Champions contro il Lione? Presto per dirlo, prima dell'appuntamento del 17 marzo (altro snodo cruciale del torneo) c'è la "battaglia" contro l'Inter da combattere e vincere. Lo scenario non sarà lo stesso, perché a livello emotivo la carica che può darti uno stadio pieno è clima da "gladiatori" (invece domenica 8 marzo le porte dello Stadium resteranno chiuse), ma gli stimoli non mancano di certo e grande è la voglia di tornare in campo gli stop forzati (anche per l'emergenza Coronavirus, qui tutti gli aggiornamenti).