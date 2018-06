Al Real Madrid è tempo di cambiamenti. E' iniziato ufficialmente il dopo Zidane con l'addio del tecnico all'indomani della vittoria in Champions League. Ma la sensazione è che non sia finita qui: c'è qualcuno che pensa sia probabile anche un'altra partenza illustre: Cristiano Ronaldo. Il che potrebbe scuotere non solo la Casa Blanca ma l'intera geografia calcistica europea. Tra i tanti che sperano che ciò non avvenga c'è anche un giovane promettente, Marco Asensio che di Cr7 non solo è compagno ma anche e soprattutto estimatore e tifoso.

Il pupillo di Zidane. Marco Asensio è stato il giovane trascinatore del Real Madrid di Zidane che ha creduto subito in lui che lo ha fatto rientrare dal prestito all'Espanyol nel 2016, credendo nel suo talento e rendendolo un assoluto protagonista della cavalcata dei Blancos. E' una certezza e forse prossimamente rappresenta anche il futuro del real. Perché al netto di ribaltoni di mercato è considerato un incedibile. Anche senza l'altro suo idolo, Zidane, appunto, che ha lasciato Madrid.

Crescita esponenziale. Di responsabilità, Asensio ne ha avute poche. Circondato da stelle sono stati altri i giocatori chiamati a dare sempre il massimo e a risolvere i casi più complicati. Così, Asensio si è permesso di crescere senza problemi, senza pressioni. Che però potrebbero arrivare proprio se partisse uno come Cristiano Ronaldo.

Devo essere sincero: non riuscirei mai a giocare in un Real Madrid senza Cristiano Ronaldo. Faccio fatica anche solo ad immaginarmelo. Lui è davvero troppo importante per noi. E lo sarà ancora.

Contro Cr7 al Mondiale. L'ultima stagione si è chiusa con 6 gol in Liga, 11 totali e una conferma di poter competere alla pari con le stelle di prima qualità del calcio internazionale. Con prestazioni impreziosite da qualità indubbie, Asensio non ha mai fatto rimpiangere le assenze dei tre campioni della BBC conquistando il Santiango Bernabeu. Con il real ha vinto tutto, adesso toccherà ripetersi con la Spagna al Mondiale e non solo, dove si troverà di fronte anche Cristiano Ronaldo, da avversario, inserito nello stesso Gruppo, il B.