Spesso le abitazioni dei calciatori sono oggetto di furto e di scasso da parte di malviventi e malintenzionati. L'obiettivo è approfittare dell'assenza degli stessi, possibilmente per le lunghe trasferte o approfittando dei novanta minuti della partita, per sottrarre beni, soli, ori e oggetti preziosi, una refurtiva molto spesso anche di enorme valore. E' accaduto anche al giocatore del Barcellona Samuel Umtiti che ha subito un furto in casa mentre era nell'area vip del Camp Nou durante la sfida contro il Valencia dello scorso settembre.

Il giocatore francese non stava prendendo parte del match perché infortunato ma aveva seguito comunque la squadra, fatto di certo notato dai ladri che in Spagna sembrano avere come vittime preferite proprio i calciatori. Diversi giocatori, infatti, sono stati vittima delle bande specializzate nei colpi nelle abitazioni dei ‘Vip'.

Il sopralluogo degli agenti

Umtiti, scoperto il furto ha chiamato le forze dell'ordine per l’intervento della polizia locale di Esplugues (la zona dove Umtiti vive): un gruppo scientifico si è messo subito al lavoro per trovare tracce che potessero facilitare l’arresto dei malviventi. Al loro arrivo c'era anche Umtiti in casa. Il francese stava giocando ai videogiochi ed è rimasto davanti alla televisione durante l'intero sopralluogo degli agenti.

Il ‘sonnellino' di Umtiti

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As', gli agenti sono rimasti molto sorpresi nel vedere il giocatore improvvisamente addormentarsi in maniera profonda, sul divano durante la perquisizione. Le forze dell'ordine hanno proseguito il loro compito, poi Umtiti si è svegliato quando la polizia aveva terminato le operazioni di ricerca delle impronte digitali. Svegliato dagli agenti li ha poi ringraziati: "Intanto io ho fatto un bel sonnellino"