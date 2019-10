Mercoledì 30 ottobre la Serie A torna in campo per la decima giornata di campionato (turno infrasettimanale) dopo gli anticipi di Parma-Verona e Brescia-Inter. Udinese-Roma si gioca alle 21 alla Dacia Arena e verrà trasmessa in diretta esclusiva per abbonati, in chiaro, in streaming su DAZN. I tifosi che vorranno assistere al match potranno farlo anche in televisione sintonizzandosi sul canale DAZN 1 (209 di Sky – appannaggio di coloro che dal 20 settembre hanno attivato l'opzione disponibile).

Le ultime notizie sulle formazioni di Udinese-Roma

L'Udinese arriva alla partita contro la Roma dopo la pesante (e umiliante) sconfitta subita domenica scorsa a Bergamo (7-1 contro l'Atalanta) mentre i giallorossi sono reduci dal successo per 2-1 con il Milan (reti di Dzeko e Zaniolo dopo il momentaneo pareggio di Hernandez). Scelte obbligate per il tecnico dei capitolini, Fonseca, da tempo alle prese con l'emergenza assenze. Le ultime notizie dai campi sulle probabili formazioni rilanciano il nome di Florenzi tra i titolari (al posto di Spinazzola, affaticato), si rivede anche Ünder (che ha superato l'infortunio muscolare) ma sarà solo in panchina. Pastore sarà ancora al centro della mediana con Veretout con Zaniolo e Kluivert larghi alle spalle di Dzeko. Tra i friulani, invece, Tudor dovrebbe presentare Okaka in avanti con Nestorovski al suo fianco (e Lasagna in panchina).