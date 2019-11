Vincere aiuta a vincere. Stefano Pioli lo ha ripetuto al suo Milan come una lezioncina (di autostima) da mandare a memoria. La vittoria contro la Spal ha spezzato la crisi di risultati e restituito un po' di fiducia. La partita di questa sera contro la Lazio è una sorta di test per capire a che punto è la guarigione del paziente: se la convalescenza sarà ancora lunga oppure i rossoneri possono finalmente dirsi fuori dalla ‘quarantena' della bassa classifica. A San Siro arriva un avversario reduce dal 4-0 contro il Torino e a un passo dalla zona Champions.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Come arrivano Milan e Lazio al posticipo di campionato? Entrambe in fiducia ma con i rossoneri che hanno qualche defezione dell'ultima ora. Pioli non potrà disporre dello spagnolo Suso fermato da un problema muscolare nella zona dell'anca e nemmeno inserito nella lista dei convocati. Fuori anche Musacchio. Nessun problema particolare per i capitolini con qualche dubbio in difesa per Simone Inzaghi.

Qui Milan, spazio ancora a Duarte

Pioli conferma Duarte in difesa accanto a Romagnoli, Calabria e Theo Hernandez esterni. Bennacer favorito per una maglia da titolare assieme a Krunic (preferito a Kessié). Castillejo verso la conferma nel tridente con Piatek e Calhanoglu.

La probabile formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Qui Lazio, attacco con Correa e Immobile

In attacco la Lazio si presenta a San Siro con Correa e Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 12 gol all'attivo in 10 presenze. Luiz Felipe e Bastos gli altri due centrali accanto ad Acerbi nel pacchetto a tre. Centrocampo di lotta e di governo con Milinkovic-Savic e Leiva.

La probabile formazione della Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere in tv e in streaming Milan-Lazio

Milan-Lazio si gioca alle 20.45 e verrà trasmessa in diretta e in streaming sui canali di Sky: Sky Sport Serie A (202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (251). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, commento di Massimo Ambrosini.