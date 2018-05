La Roma ha ottenuto l'approdo ufficiale nella prossima Champions League dove parteciperà con il petto gonfio d'orgoglio per essere stata l'unica italiana ad arrivare ad un passo dalla finale di quest'anno. I giallorossi saranno inseriti in seconda fascia e proveranno se non a migliorarsi, di certo, a ripetersi.

Per poter restare competitivi in Europa, la dirigenza giallorossa sta effettuando un pre mercato attento per farsi trovare pronta subito dopo i mondiali in Russia con le idee chiare. Anche perché il terzo posto in Serie A sta un po' stretto ai capitolini che vogliono anche colmare il gap attuale con Napoli e Juventus.

I soldi della Champions. L'ultima Champions League ha permesso alla società di incassare svariati milioni di euro in più ma per le dinamiche dell'UEFA i tempi non coincidono con le esigenze. La società giallorossa non potrà contare prima del 1° luglio sul tesoro Champions da 100 milioni, e quindi il responsabile principale di mercato, il ds Monchi, sarà probabilmente chiamato a una cessione entro il 30 giugno.

Cedere per comprare. Da qui, le voci attorno a chi potrebbe lasciare la Roma prima della grande ‘abbuffata' di acquisti. I nomi (e le offerte attorno a questi giocatori) ci sono e potrebbero essere importanti: da Alisson in porta a Manolas in difesa, a Nainggolan a centrocampo, fino a Dzeko in attacco. Tutti giocatori che hanno un valore importante e offerte sia in Italia che all'estero.

Rosa più ricca. Una cessione di questo livello permetterebbe al club di restare abbondantemente dentro i parametri del fair play e presentarsi al prossimo mercato con una liquidità importante per strappare qualche big. In ogni reparto, la Roma deve apporre qualche miglioramento concreto. Ha una rosa di qualità ma è apparsa corta per tutti gli impegni che ha dovuto affrontare e con un Di Francesco pronto al turn-over e ai cambi, è necessario fornire un numero adeguato di soluzioni differenti.

Difesa e centrocampo da arricchire. Di nomi in lista ce ne sono e tanti. In difesa a sinistra, come vice Kolarov, piace molto Laxalt del Genoa che può giocare anche sull’altra fascia mentre a destra piacciono Darmian e Kaderabek dell’Hoffenheim. In mediana, si è già operato l'arrivo del giovanissimo Coric dalla Dinamo Zagabria. Poi si punta su giovani di prosepttiva, già ‘pronti all'uso' come il doriano Torreira, oppure Cristante dell'Atalanta.

Balo e Chiesa, le alternative. Infine, l'attacco. Fermo restando che Schick (per l'investimento fatto), Under (in prospettiva) e Dzeko (per ciò che ha dimostrato a livello internazionale) non si toccano, si lavorerà sulle fasce dove El Shaarawy e Perotti non sembrano avere il futuro assicurato. Anche in questo caso, le soluzioni non mancherebbero, come Balotelli a parametro zero dal Nizza, oppure Chiesa della Fiorentina corteggiato da mezza serie A.

Kluivert, l'idea in attacco. Il colpo internazionale potrebbe arrivare dall'Olanda: si tratta di Kluivert jr. dell'Ajax, un attaccante che si libererà solo nel 2019 ma del quale tutti stanno parlando benissimo e molti top team si stanno già muovendo. La Roma potrebbe giocare d'anticipo, con un'opzione importante già in queste settimane.