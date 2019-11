Ce la farà Milik a scendere in campo questa sera contro il Genoa? Secondo le ultime notizie giungono a poche ore dalla partita di campionato (ore 20.45), si assottigliano le possibilità che l'attaccante polacco figuri nel novero dei titolari o addirittura sia a disposizione. Un fastidio muscolare – è questa la versione che filtra – lo avrebbe costretto al riposo in queste ore mettendolo di fatto fuori causa relativamente alla formazione che affronterà il Grifone e a rischio anche per la convocazione con la nazionale polacca. Il calciatore – come riportato da Il Mattino – non dovrebbe essere nemmeno in panchina al San Paolo.

Ci può prendere il posto di Milik contro il Genoa

Chi prenderà il suo posto? Inizialmente dato in ballottaggio con Mertens per una maglia da titolare accanto a Lozano, l'ex Ajax lascerà il posto a Fernando Llorente (qualora Ancelotti volesse confermare una coppia offensiva che assicuri potenza fisica e velocità) oppure a Dries Mertens (per un tandem che fa del dinamismo e della rapidità le qualità migliori).

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

Tornare alla vittoria è l'obiettivo primario di entrambe le formazioni sia pure con motivazioni differenti. Il Napoli ha bisogno dei 3 punti per lasciarsi alle spalle le forti polemiche di questi giorni e riprendere la marcia verso il quarto posto. Il Genoa deve sganciarsi dalla zona retrocessione. Tra gli azzurri non ci saranno Manolas (influenza, al suo posto c'è Maksimovic) e Allan (infortunio al ginocchio). Ospina ed Elmas tra le possibilità novità nella formazione titolare. Attenzione a cosa può accadere con Lorenzo Insigne.