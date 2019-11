Stefano Pioli non ha convocato Franck Kessié per scelta tecnica. Dopo aver fatto panchina contro la Lazio il centrocampista ivoriano salta anche l'importante match di Torino. Nessun problema fisico, né infortunio né indisposizione dell'ultima ora: le uniche motivazioni che hanno spinto l'allenatore a lasciare fuori il calciatore sono solo di natura sportiva e disciplinare. Secondo le ultime notizie raccolte, l'ex Atalanta sarebbe stato lasciato a margini perché non avrebbe preparato la gara e svolto gli allenamenti con quella intensità che tutto l'ambiente si attende in previsione di un appuntamento del genere.

Segnale di Pioli: gioca solo chi s'impegna per davvero

Kessié fuori dal progetto tecnico del Milan? Se due indizi fanno una prova, allora il ‘taglio' del calciatore alla vigilia della trasferta contro i bianconeri è la conferma che quasi sicuramente l'ex nerazzurro avrà vita breve in rossonero. Il centrocampista, che fino a poco fa era considerato un punto importante della mediana milanista, è finito progressivamente dietro le quinte a causa di un vistoso calo di rendimento. Sarà ceduto a gennaio? Non è detto e non sembrano queste le intenzioni ma il segnale che Pioli ha voluto dare è stato chiaro: non si fanno sconti ad alcuno, gioca solo che dà dimostrazione di meritare ampiamente la fiducia.

La lista dei convocati del Torino per la Juventus

Al posto dell'ivoriano Kessié è stato selezionato Krunic (ex Empoli). Fuori dalla lista dei convocati anche Borini ma in questo caso la decisione presa dall'allenatore ha altre ragioni (risentimento muscolare al flessore sinistro). Di seguito il novero dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta dell'Allianz Stadium.