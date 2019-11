Quale sarà il futuro di Dries Mertens? Al momento l'unica certezza sembra essere quella legata al mancato rinnovo con il Napoli, a meno di colpi di scena. Il caso legato all'ormai noto ammutinamento sembra aver chiuso definitivamente la porta ad un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020 con gli azzurri, per il belga che è richiestissimo sul mercato. In Italia oltre a Inter e Roma, anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni sull'ex Psv che ha numerose pretendenti anche all'estero.

Napoli, quale futuro per Dries Mertens. Dopo l'ammutinamento nessun rinnovo del contratto

Le ultime notizie sul futuro di Dries Mertens confermano il possibile addio al Napoli a giugno. L'attaccante ha un contratto con gli azzurri in scadenza nel 2020 e tutto lascia presagire una separazione, con addio a zero al club di De Laurentiis. L'ex Psv non ha mai nascosto l'intenzione di restare in terra partenopea e a tal proposito avrebbe proposto alla società azzurra, un prolungamento del contratto fino al 2022, con ingaggio identico a quello attuale, ovvero di 4 milioni di euro a stagione. Un'ipotesi naufragata del tutto dopo l'ammutinamento della squadra e il rifiuto al ritiro post Salisburgo, con De Laurentiis intenzionato ad una vera e propria rivoluzione nella rosa. Ecco allora che il futuro di Mertens a fine stagione sembra essere segnato

Le ultime di mercato su Mertens, anche la Juventus interessata oltre a Inter e Roma

Le offerte per l'attaccante 32enne non mancano. Nei giorni scorsi l'Inter ha manifestato il suo interesse attraverso una proposta intrigante: contratto biennale con opzione per il terzo a 6 milioni di euro a stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. I nerazzurri non sono l'unico club italiano interessato al belga: se la Roma ha fiutato l'affare, attenzione anche alla Juventus sempre in prima fila sui colpi a parametro zero. Il quotidiano "Il mattino" infatti ha sottolineato che i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio per il giocatore, attraverso una semplice raccolta d'informazioni. Sarri infatti potrebbe essere intrigato dalla prospettiva di tornare a lavorare con il giocatore che ha trasformato in un bomber di razza

Mertens, e le piste cinesi e inglesi. Il tutto senza dimenticare anche le piste straniere, sempre molto concrete. Prima di tutto la Cina, con almeno due club pronti ad offrire a Mertens uno stipendio super da almeno 10/15 milioni di euro a stagione. Attenzione però anche alla Premier con Tottenham e Arsenal in prima fila. Le due società londinesi avrebbero manifestato con insistenza interesse nei confronti dell'attaccante ex Psv.