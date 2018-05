Nessuno vuole più Gigio Donnarumma. Il talentuoso giovanissimo portiere del Milan sembra aver trovato attorno a sè terra bruciata in questa prima fase pre-mercato: rispetto a qualche mese fa, infatti, non sembra più rientrare nel mirino dei top club e anche il Milan appare pronto a disfarsene in caso di un'offerta vantaggiosa.

Il ‘peso' di Raiola. Un ‘caso' strano ma che potrebbe avere una genesi ben determinata dal comportamento dell'agente del portiere, Mino Raiola, astuto procuratore con cui molte società faticano a chiudere affari vantaggiosi. A fronte di questo, Donnarumma rischia di rispecchiare le problematiche inerenti alle trattative da avviare, ricche di insidie, clausole e soprattutto commissioni importanti.

Errori e insicurezza. Poi, ovviamente, c'è la complicità di una stagione in cui il portiere rossonero ha spesso peccato tra i pali senza mai risultare decisivo o determinante con continuità. Manca d'esperienza, ha solo 18 anni, deve ancora crescere sia tecnicamente che psicologicamente e questo è stato confermato dagli errori commessi sotto pressione.

C'è Reina, Gigio può anche partire. Con l'avvento al Milan di Pepe Reina, poi, il ruolo di titolare inamovibile è venuto a mancare: dal prossimo anno l'ex Napoli sgomiterà per avere un posto in porta senza rassegnarsi a fare da chioccia in panchina. Con una concorrenza di tal livello, Donnarumma potrebbe pagare pegno e finire a sua volta destinato come seconda scelta.

Una stagione al ribasso. Tutti elementi che ne hanno abbassato il valore di mercato. Se solo l'estate scorsa si parlava di cifre vicine ai due zeri, adesso il cartellino non vale più di 40 milioni ad essere generosi. Un Milan senza Champions League, con un progetto tecnico da rivedere e un Donnarumma reduce da una stagione che ne ha evidenziato più i difetti che i pregi, stanno complicando la gestione del giocatore che oggi si trova davanti ad un bivio.

Da 100 a 30 milioni. Può tornare a pensare unicamente a giocare, allenarsi e a puntare lo sguardo verso il proprio futuro rossonero, dove ha comunque un contratto, un buon stipendio e soprattutto un ambiente che su di lui nutre malgrado tutto ancora delle aspettative. Oppure, può guardarsi attorno, assecondare le scelte di Raiola e giocarsi le proprie carte sul prossimo mercato. Chi lo vuole, però, non è disposto a pagare più di 30 milioni. Come il Psg ad esempio che si proporrebbe su cifre di questo tipo.

Un prezzo da saldo. Molti possibili pretendenti si sono defilati cammin facendo e per il Milan potrebbe essere un guaio: il cartellino non entrerebbe in una eventuale asta al rialzo e se venissero confermate le voci di una convivenza oramai insostenibile per diversi aspetti (non ultimo anche il disamore con la tifoseria milanista) la società dovrebbe accontentarsi di un prezzo da saldo.