Quando finisce un lungo regno chi succede ha due possibilità o sceglie la continuità o cerca di agire in modo completamente diverso. Arsène Wenger non ha mai voluto prendere giocatori che avevano superato abbondantemente la trentina. Il suo successore Unai Emery sta per piazzare da tecnico dei Gunners il suo primo colpo che con ogni probabilità sarà Stephan Lichtsteiner, lasciato libero dalla Juventus che a gennaio compirà trentacinque anni.

Lichtsteiner verso l’Arsenal. Il difensore svizzero secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ starebbe per firmare per l’Arsenal. Il giocatore già prima dei Mondiali, che disputerà per la terza volta, dovrebbe mettere tutto nero su bianco. Dopo aver lasciato la Juventus l’esterno destro difensivo sembrava destinato al Borussia Dortmund, ma dopo la firma del tecnico Favre l’affare è sfumato. Mentre alle offerte cinesi lo svizzero ha sempre detto di no. Nella prossima stagione dunque Lichtsteiner giocherà con Emery, che già la scorsa estate lo voleva al Paris Saint Germain. L’ex bianconero firmerà un contratto di un anno fino al 30 giugno 2019.

L’arrivo di Lichtsteiner potrebbe fare da preludio alla possibile partenza di Bellerin, esterno destro titolare che piace tantissimo a Guardiola, che lo ha corteggiato nelle ultime due estati. L’Arsenal per il secondo anno consecutivo disputerà l’Europa League e questo potrebbe far sì che uno dei big possa essere ceduto. Ozil è stato blindato pochi mesi fa con un contratto eccezionale, Aubameyang è stato preso nel mercato di gennaio. Gli unici giocatori che hanno tanto mercato sono Ramsey e Bellerin. In entrata si fanno anche i nomi del centrocampista offensivo Seri del Nizza e di due difensori: il greco Sokratis Papastathopoulos del Borussia Dortmund, ex Genoa e Milan, e il turco del Friburgo Caglar Soyuncu, obiettivo anche della Roma.