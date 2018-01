Gennaio, tempo di scambi. Non solo in Italia, ma anche all'estero dove le trombe son già squillate in Inghilterra per la cessione milionaria di Philippe Coutinho finalmente approdato al Barcellona. Per la modica cifra di 160 milioni di euro, terza trattativa più cara di sempre. Anni luce distanti dal mercato italiano dove si vivono giorni di compromessi con prestiti, scambio di giocatori, opzioni per giugno e qualche parametro zero. Eppure, anche la Serie A prova a fare la voce grossa guardando oltre le Alpi. Forse solamente per sognare, ma qualche colpo potrebbe anche arrivare all'ultimo istante.

Liga, tutti gli occhi puntati sul Barcellona.

Coutinho ‘libera' gli scontenti.

Il club cui si guarda con maggiore interesse è il Barcellona. Il club spagnolo è primo in Liga, sta andando benissimo in Champions League, ma soprattutto ha compiuto il colpo che più voleva: l'acquisto del brasiliano Coutinho dal Liverpool. Una trattativa lampo, dopo le prove in estate, che ha portato 160 milioni nelle casse dei reds e inserito al Barça un giocatore che tutti aspettavano. E che oggi è il principale motivo per attendere adesso un mercato in uscita.

Vidal, la Roma torna alla carica.

Coutinho giocherà da titolare, ruberà altro spazio a chi già oggi ha avuto poche chance in azul grana e che vede il mercato di gennaio come un'occasione importante per cambiare casacca. Tra questi, c'è sicuramente Aleix Vidal, che è stato inserito negli elenchi dei possibili acquisti di alcune italiane. Come la Roma che potrebbe far valere la presenza di Monchi per strappare il giocatore subito e fino a giugno in attesa di un riscatto estivo.

Arda Turan e Deulofeu in uscita.

Ma da Barcellona si potrebbero muovere anche altri giocatori a gennaio e non solo verso l'Italia. Ad esempio, è il caso di Arda Turan che con l'avvento di Coutinho al Camp Nou è sempre più chiuso. L'attaccante può andare negli Stati Uniti (dove lo attenderebbe un contratto con il Chicago Fire) o tornare in Turchia (dove lo aspetta il Basaksehir). Infine, un occhi odi riguardo anche a Gerard Deulofeu rientrato dal Milan inazulgrana dove però continua a fare panchina. L'Inter lo ha contattato ma sul giocatore c'è forte il pressing del Napoli.

Atletico Madrid, in partenza Vrsaljko e Juanfran.

Stando sempre in Spagna, anche all'Atletico Madrid potrebbe muoversi qualcosa. I Colchoneros hanno riabbracciato Diego Costa inattacco e potrebbero ambiare qualcosa anche in altri reparti con giocatori che hanno buon mercato e giocano poco con Simeone. E' il caso di Vrsaljko sempre nel mirino di Napoli e Roma, con i gialorossi interessati anche a Juanfran

Premier, prezzi alti ma tanta qualità.

Sanchez e Walcott: l'Arsenal cede.

Dall'Inghilterra arrivano voci imminenti di qualche piccola rivoluzione in casa Arsenal. C'è sempre lo scontento Alexis Sanchez da seguire: è in scadenza di contratto, su di lui c'è forte il Manchester City che sta cercando di metterlo a disposizione di Guardiola già a gennaio. Prezzo e concorrenza lo allontanano da un possibile rientro in Serie A. Non così per Theo Walcott esterno tutto corsa dei Gunners che non dispiace al Milan.

Liverpool su Mahrez, addio sogni Roma.

Con Coutinho fuori dai giochi e con 160 milioni in cassa, il Liverpool di certo si muoverà a gennaio. E l'idea è già chiara nella mente di Klopp: al posto del brasiliano è pronta la giusta offerta a Mahrez, del Leicester. In estate il trequartista è stato il grande obiettivo della Roma, poi sfumato all'ultimo istante. Ora i reds hanno tutto dalla loro: soldi, posto, stima.

in foto: la scheda di Mahrez del Leicester, in orbita Liverpool

Juve, nuovo tentativo per Emre Can.

Da Liverpool potrebbe comunque muoversi – anche se adesso è più difficile con la cessione di Coutinho – anche Emre Can. A fine stagione l'addio appare certo con la Juventus che ha il sì del giocatore per giugno, quando si libererà a parametro zero. Ma la società bianconera si è di nuovo fatta avanti e sta facendo un tentativo per anticipare i tempi a gennaio.

I colpi che potrebbero arrivare da Ligue1 e Bundes.

Keita e Goretzka.

Qualcosa si potrebbe muovere anche dalla Ligue1 e dalla Bundesliga tedesca. Dalla Germania, un paio di giocatori interesserebbero anche la nostra Seire A. Si tratta di Naby Keita del Lipsia. Il problema è che adesso si è inserito forte il Liverpool, carico dei milioni arrivati dalla cessione di Coutinho e invece del tentativo per giugno il club inglese si potrebbe muovere già in questa finestra di mercato. Poi c'è un talento assoluto, Leon Goretzka dello Schalke che piace da sempre a Juve e Napoli. Anche qui il problema è complicato e si chiama Bayern Monaco. A fine stagione il centrocampista tedesco si svincolerebbe a parametro zero.

Pastore e Lucas Moura.

Infine dalla Francia, due nomi legati al Paris Saint Germain che potrebbero avere una finestra nel mercato italiano. Di entrambi se ne parla da sempre, entrambi difficilmente arriveranno a gennaio per l'intransigenza del club parigino che non ha alcuna intenzione di fare sconti. Javier Pastore è il grande obiettivo dichiarato dell'Inter anche se negli ultimi giorni il giocatore ha giurato fedeltà al club francese. Sabatini è in Cina da Suning proprio per capire quale sarà il budget a disposizione per potersi muovere. Poi c'è Lucas Moura seguito da Malaga e Betis Siviglia. In estate la Roma aveva pensato a lui, così come i nerazzurri, che potrebbero ritornare sul giocatore adesso.