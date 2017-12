Il Manchester City, il Barcellona, poi di nuovo i Citizens e adesso anche le voci che raccontano del Chelsea e del colloquio con Antonio Conte. L'ex tecnico della Juventus e della Nazionale ha avuto contatti con Leonardo Bonucci e tanto è bastato per alimentare il sospetto che il difensore possa essere uno dei sacrificati a gennaio per ragion di Stato. Tutto dopo quella foto che, subito dopo la sconfitta di Verona contro l'Hellas, mostrava il capitano rossonero a tavola con gli ex compagni di squadra bianconeri Barzagli, Chiellini, Marchisio. Uno scatto che ha fatto venire i brividi ai sostenitori rossoneri, scottati dal ko umiliante (così lo ha definito lo stesso ad, Fassone) rimediato al Bentegodi e da una posizione di classifica deprimente.

Accerchiato

Alla battaglia e al battage mediatico Bonucci è abituato. Da buon lottatore d'area di rigore sa come parare i colpi e sa che certi colpi – anche quelli che fanno più male – fanno parte del gioco. Gattuso lo ha difeso e nella conferenza stampa prima della sfida con l'Atalanta ne ha esaltato le qualità di uomo e di professionista. "E' sempre il primo a mettere la faccia di fronte ai problemi, non si tira indietro, è un esempio per tutti gli altri. Parlo ogni giorno con lui", ha ammesso l'allenatore sgombrando il campo con un ‘ringhio' da qualsiasi domanda tendenziosa. La stessa società è intervenuta e ha fatto quadrato intorno al difensore: "Appartengono sostanzialmente alla normalità i contatti fra grandi protagonisti. Quando c’è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio", chiaro il riferimento alle indiscrezioni sulla chiacchierata con Conte.

Simbolo del mercato milanista, nel bene e nel male

A gennaio può succedere di tutto, anche che arrivi una cessione clamorosa considerato l'investimento fatto (42 milioni di euro) e l'ingaggio da top player (7.5 milioni di stipendio a stagione) che Bonucci percepisce a Milano. Il suo arrivo in rossonero è stato l'emblema della rivoluzione estiva della dirigenza che ha strappato alla ‘vecchia signora' – dominatrice assoluta in questi anni – una delle colonne del reparto arretrato. Entusiasmo a parte, la prova del campo ha cancellato ogni euforia e così nemmeno più gli slogan e i post su Instagram sono bastati a captare la benevolenza di un ambiente che lo ha eletto a simbolo della disfatta.

Questione di prezzo

Quanto è disposto a spendere il Manchester City? "Ci proveremo, anche se la finestra invernale è diversa da quella estiva. Dipenderà poi dal prezzo, vedremo", sono state le parole di Guardiola in conferenza stampa che ha confermato come il club sia pronto a intervenire. E Bonucci, che a febbraio potrà giocare la Champions, resta un giocatore assoluto livello nonostante le difficoltà al Milan e continua a fare gola a diversi club europei. Come andrà a finire? Gennaio è alle porte, non serve molto per attendere.