Dall'Europa all'America, dalla Premier League alla Mls negli States. E' qui che Wayne Rooney, 33 anni a ottobre, chiuderà la carriera di bomber che per 16 anni lo ha visto protagonista in Inghilterra, tanto nei club quanto in nazionale. ‘Wazza' (è il nomignolo usato dai tifosi) dice addio all'Everton dopo esservi tornato nell'estate scorsa a margine della lunga carriera tra le fila del Manchester United. E questa volta è un saluto per sempre: ad attenderlo c'è l'avventura dall'altra parte del mondo, come annunciato dalla stessa società d'Oltremanica in un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: "L'Everton e Wayne Rooney – si legge nella nota – hanno trovato un accordo affinché il giocatore possa raggiungere il club di MLS D. C. United". In America troverà anche Zlatan Ibrahimovic, altro campione che ha lasciato di recente il calcio inglese: saranno avversari proprio com'era capitato anche in questi anni.

Good bye England. Arrivederci, Inghilterra. Rooney vi tornerà ma non più da calciatore. Dopo 16 anni, 671 gare, 279 gol e 150 assist (tutti raccolti tra partite di campionato, coppe nazionali ed europee), ‘Wazza' fa i bagagli e cambia vita: lo attende un contratto di 2 anni e mezzo da 13 milioni di dollari (poco meno di 12 milioni in euro, circa 10 milioni in sterline), è questo l'accordo che il suo entourage ha raggiunto come raccontato ‘Sky Sports' Inghilterra. E adesso che c'è anche l'ufficialità del trasferimento all'ex attaccante dei Toffees non resta che debuttare.

Dopo aver trascorso un weekend in famiglia a Disneyland Paris, Rooney si recherà a Washington entro fine settimana così da prendere subito confidenza con la nuova realtà e aggregarsi al resto della squadra per gli allenamenti. Quando esordirà ufficialmente? Bisognerà attendere qualche settimana, con ogni probabilità il prossimo 14 luglio, il giorno in cui il club di Erick Thohir inaugurerà il nuovo Audi Field Stadium in occasione della sfida contro i Vancouver Whitecaps.