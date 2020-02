Un movimento di mercato controcorrente ai tempi del Coronavirus. Un giocatore abbandonerà l'Italia e si preparerà a giocare in Cina: si tratta di Joseph Marie Minala che ha firmato con il club asiatico del Qingdao Hailifeng F.C. Lo ha confermato attraverso un comunicato ufficiale la Lazio con la formula del prestito secco, dunque a titolo temporaneo fino al dicembre 2020.

Il centrocampista ha così optato per l'avventura cinese dopo aver fallito l'affermazione in Italia. Classe 1996, in questa stagione non è riuscito a trovare spazio con continuità tra le giovanili della Lazio. Nella formazione Primavera, infatti, è sceso in campo solamente in otto occasioni, troppo poche per poter continuare a rimanerci nella speranza di un salto di qualità.

Dalla B alla Coina in cerca di riscatto

Per Minala si tratta della prima grande avventura nel calcio professionistico lontano dall'Italia. Cresciuto nella Lazio, nella scorsa stagione aveva provato a fare esperienza in Serie B, con discreti risultati. Minala ha giocato 14 partite e segnato 2 goal con la maglia della Salernitana per poi ritornare in casa madre dove Simone Inzaghi – anche per gli ottimi risultati della prima squadra – non gli ha mai concesso una finestra.

In attesa della ripresa della Super League dopo il coronavirus

Il giocatore di origini camerunesi sarà a disposizione della società cinese Qingdao Hailifeng F.C. in attesa che il campionato asiatico riprenda. La pandemia da Coronavirus, infatti, ha imposto in Cina lo stop ad ogni manifestazione di carattere sportivo e quindi anche del massimo campionato cinese, la Super League. Un rinvio a tempo indeterminato, in attesa di trovare rimedi all'epidemia e in attesa del calo dei contagi dichiarati. Anche la partenza di Minala verso l'Asia seguirà una precisa prassi per prevenire qualsiasi forma di propagazione ulteriore del virus.