Il Qatar giocherà la Coppa America del 2019 in programma in Brasile. Lo ha rivelato in anteprima assoluta "Globoesporte" che ha citato le parole di Ivan Bravo, il direttore dell'accademia sportiva Aspire fondata dal governo di Doha che ha annunciato la decisione.

La Coppa America del prossimo anno si giocherà dal 14 giugno al 7 luglio e vedrà al via anche, oltre alle classiche 10 nazionali della Conmebol (Brasile, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Cile, Venezuela, Bolivia, Ecuador e Perù), altre sei squadre su invito. Il Qatar e poi Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico e un'altra nazionale ancora da definire nelle prossime settimane.

Una Coppa America ‘Internazionale'

Al Bilbao International Football Forum è arrivato l’annuncio ufficiale: la nazionale del Golfo Persico parteciperà alla più antica competizione continentale per nazionali. Il Qatar è stato invitato assieme al solito Messico, insieme a Cina, USA e Giappone, ma solamente perchè Portogallo e Spagna, che anche da un punto di vista storico-culturale avevano maggiori diritti di partecipazione, saranno impegnate nella Nations League e non avrebbero potuto accettare la proposta della Conmebol.

La formula allargata a nazionali ospitate

Una formazione araba nella Coppa America è ovviamente una novità assoluta. Ma sulla quale gli organizzatori stanno lavorando da sempre, perché la squadre affiliate alla Conmebol sono infatti dieci (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cile, Perù, Colombia ed Ecuardor) e questo numero non è esattamente perfetto per la creazione di classici gironi da quattro. Di conseguenza, a partire dal 1993, gli organizzatori hanno sempre invitato altre due nazionali.

Il Messico, terzo incomodo storico

Di queste, c'è una presenza fissa, il Messico che ha anche rischiato di vincere il trofeo in un paio di occasioni. Assieme al Messico sono spesso state invitate altre nazionali della Concacaf, come gli Stati Uniti, ma l’onore è toccato anche al Giappone nel 1999. Ora – per questioni che riguardano soprattutto l'apertura massima ai nuovi mercati – l’Asia torna a fare capolino.

Il futuro: una Coppa tutta americana

In futuro però c'è al vaglio un'ultima formula, più vicino alla tradizione. L’intenzione delle due federazioni continentali americane (Conmebol e Concacaf) è infatti quella di offrire, a partire dal 2020, u n torneo a cadenza quadriennale, che veda la presenza congiunta di tutte le dieci squadre della Conmebol e delle dieci della Concacaf, senza ultieriori presenze ‘straniere'