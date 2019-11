Quando la Cina chiama molto spesso i giocatori non resistono all'attrazione di sbarcare in un nuovo mercato calcistico in crescendo dove poter fare la differenza a livello tecnico e soprattutto guadagnare una valanga di soldi. Ma c'è anche chi fa il ragionamento inverso e la Cina la lascia per tornare a giocare in Europa, in Italia, a Monza. E' il caso – unico – di Gabriel Paletta che ha accettato l'offerta da parte del club gestito da Berlusconi e Galliani firmando con i brianzoli un nuovo accordo per la serie C.

Una vecchia conoscenza dell'ad e del presidente quando erano in rossonero perché l'italo-argentino arrivò al Diavolo proprio per volontà di Galliani che convinse Berlusconi. Adesso, la storia si ripete: arrivato settimana scorsa al Centro Sportivo Monzello per tenersi in forma dopo l’esperienza cinese allo Jiangsu Suning, il centrale argentino naturalizzato italiano ha deciso di partecipare da protagonista alla nuova avventura del Monza.

L'accordo col Monza: tre anni di contratto

Tre anni di contratto, gli auguro di vestire questa maglia in tre categorie diverse

Gabriel Paletta ha firmato un contratto fino a giugno 2022 per un accordo che lo vedrà al centro dell'ambizioso progetto che la società brianzola ha in essere: scalare le classifiche e le categorie ripresentandosi al grande calcio che conta nel giro di pochissimi anni. Una scelta pretesa da Galliani in persona per blindare il reparto difensivo della squadra e nella certezza di poter raggiungere quanto prima la promozione.

Quando debutterà Paletta col Monza

Adesso Paletta è già agli ordini di mister Brocchi ma non scenderà in campo. Al di là delle qualità tecniche e dell'esperienza che potrebbe subito portare ai suoi nuovi compagni di squadra, Paletta deve ritrovare forma e tempi di gioco. Il suo debutto non avverrà contro la Carrarese sabato sera anche se potrebbe partire dalla panchina e poi subentrare nel corso del match.