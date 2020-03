L'amichevole di lusso Germania-Italia, in programma per il prossimo 31 marzo, non si disputerà. L'ultimo decreto a Norimberga, città che ospitava l'evento ha infatti vietato qualsiasi manifestazione sportiva con la presenza di più di 100 persone. In un primo momento sembrava che il match si potesse comunque giocare a porte chiuse, poi l'ultima decisione che ha deciso per il rinvio del match a data da destinarsi.

L'annullamento dell'amichevole rientra nel quadro generale in cui è precipitato il calcio internazionale davanti all'emergenza sanitaria per il Covid19, una pandemia che oramai non conosce più confini. La decisione sullo stop al match sarebbe dovuta arrivare solamente nella giornata di lunedì come in un primo momento annunciato, poi la scelta di deliberare subito per il divieto a giocare. E' un altro segnale forte che indica la direzione oramai presa dalle autorità calcistiche in accordo con l'emergenza medica.

Tutto fermo, anche le Nazionali

Tutti i principali campionati europei sono fermi, anche quelli minori si sono stoppati e al momento c'è solo la Svezia che continua a giocare. Non solo nel calcio ma anche in ogni altra disciplina sportiva, si è entrati in uno stand-by senza scadenza, lo deciderà solamente il tempo, allorchè si capirà di essere usciti dalla pandemia da Coronavirus.

Verso lo stop di Euro2020

Così, con le prime amichevoli nazionali che vengono fermate, la nota ufficiale della FIFA di ‘liberare' i club dall'obbligo delle convocazioni dei vari commissari tecnici, si va verso una plausibile decisione anche per Euro2020. L'Europeo sarà quasi certamente posticipato di un anno, per l'estate 2021, permettendo al movimento del calcio internazionale di poter concludere le stagioni regolari e assegnare i titoli nazionali. Sia la Serie A che le altre leghe stanno valutando la possibilità di giocare anche in piena estate tra giugno e luglio.