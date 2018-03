Qualcuno ha anche ipotizzato che è la manifesta ingerenza dei grandi club all'interno dei palazzi del calcio che conta. Perché l'ufficializzazione della VAR anche nella Liga spagnola dalla prossima stagione arriva a poche ore dalla contestatissima Las Palmas-Barcellona, gara in cui Messi & co. hann veemente protestato per la direzione arbitrale che ha permesso ai padroni di casa di fermare il colosso catalano riaprendo, di fatto, il campionato con un Atletico a -6.

Tutto il mondo è paese: la sudditanza psicologica.

Il rigore alla Juve in Coppa Italia.

E nello stesso istante in cui la ‘sudditanza psicologica' è stata rispolverata anche in Italia, dopo il più che dubbio rigore in Juventus-Atalanta di Coppa Italia e le ultime dichiarazioni del ds della Lazio Igli Tare ("Il peso della Juventus si fa sentire") le polemiche made in Spagna sembrano aver generato il classico topolino. Perchè anche nel Belpaese dove il calcio è più che religione, la VAR avrebbe dovuto cancellare errori e sospetti, ma al contrario sembra alimentarli. Solo in modo diverso.

Le contestazioni in Las Palmas-Barcellona.

Intanto, la certezza: la Var verra' introdotta anche in Spagna a partire dalla prossima stagione calcistica. La Federcalcio iberica (Rfef) e LaLiga hanno ratificato la decisione, in attesa dell'ok dell'Ifab, la squadra che lavorerà per l'avvio della videoassistenza in campionato, composta da Carlos Velasco Carballo (direttore del progetto e istruttore arbitrale), Sergio Sanchez Castaner (direttore tecnologico e della televisione) e Carlos Clos Gomez (capo dell'istruzione arbitrale).

La preparazione e il potere di MediaPro.

Gli immediati test off line.

Gli arbitri e gli assistenti della Liga cominceranno gia' in questo periodo la fase off-line di formazione tecnica, che include lo studio del protocollo del Var, pratiche al simulatore e realizzazione di allenamenti video attraverso partite a luci spente, ovvero senza connessione ne' comunicazione alcuna con gli stadi collegati.

MediaPro fornitore della tecnologia.

Il fornitore tecnologico sarà MediaPro, la stessa società che ha da poco acquistato i diritti tv della Serie A e che è in attesa dell'Antitrust per poter operare sui pacchetti tv di Serie A e B dalla prossima stagione. Il Centro operativo è stato individuato all'interno della Rfef a Las Rozas. Ma a far discutere molto non è la scelta di aver optato per la tecnologia in campo quanto la decisione di utilizzare la moviola proprio all'indomani del contestatissimo arbitraggio di Mateu Lahoz in Las Palmas-Barcellona.