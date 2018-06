Uefa, squalifica di 2 giornate per Guardiola. Punito anche lo Zenit

Il manager spagnolo del Manchester City fermato per 2 turni in Champions per la “comportamento scorretto” nei confronti del direttore di gara, Lahoz, che annullò una rete valida a suo dire a Sané. Un turno a porte chiuse e ammende complessive per 70 mila euro comminate allo Zenit per l’atteggiamento razzista dei suoi tifosi.