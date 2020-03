Non è un mistero la volontà dei massimi organi calcistici internazionali di prendere in considerazione una serie di modifiche sulla regola del fuorigioco, per cercare di favorire lo spettacolo (e i gol) e ridurre le polemiche. L'Uefa infatti potrebbe introdurre delle linee più spesse per la valutazione degli offside con il Var, nei match di Champions ed Europa League. Una situazione che potrebbe essere testata già in occasione di Euro 2020, in programma (a meno di clamorosi dietrofront legati all'emergenza Coronavirus) nel prossimo giugno.

Uefa, linee del fuorigioco Var più spesse per la Champions e l'Europa League 2021

L'Uefa dunque sta pensando di introdurre delle nuove linee, più spesse, per analizzare le possibili situazioni di fuorigioco in Champions ed Europa League nella prossima stagione. C'è la volontà anticipata, già nei mesi scorsi, di aumentare in questo modo il "margine di tolleranza" sulla segnalazione dell'offside. A tal proposito esplicative sono le parole del presidente dell'organo calcistico continentale Ceferin ai microfoni di Sky Sport News: "Un centimetro di fuorigioco, non è fuorigioco. Quindi, le linee più spesse sono essenziali perché la linea è disegnata in modo soggettivo. Quindi, non è esatto e se un centimetro… può rovinare la stagione di un club con una decisione sbagliata. Stiamo discutendo molto con i nostri arbitri".

La decisione sul nuovo fuorigioco potrebbe arrivare a fine marzo

Appuntamento dunque a fine marzo quando ci sarà una nuova riunione dell'Uefa, con i vertici dell'International Football Association Board per prendere in considerazione l'ipotesi dunque di modificare le decisioni sul fuorigioco e anche lo spessore delle linee. D'altronde anche il patron della Fifa Infantino si era detto favorevole alla possibilità di rivedere qualcosa sulla regola dell'offside. Il massimo dirigente calcistico internazionale però sembrava preferire la possibilità di tornare all'antico, ovvero sanzionare il fuorigioco, solo in presenza di "luce" tra i due corpi, cercando di ridurre al minimo la tolleranza legata ai centimetri. Con linee più spesse però anche il Var forse avrebbe vita più facile nella segnalazione.