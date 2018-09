Cancellare (o modificare) la regola del gol in trasferta che nelle gare di Coppa può pesare come un macigno sulla condotta di gioco e sull'esito delle qualificazioni. Uniformare in tutta Europa i tempi della sessione di calciomercato così da avere un quadro chiaro, definitivo quando iniziano i campionati nazionali. Una quinta sostituzione da introdurre nelle partite a eliminazione diretta. Infine, l'adozione del Var sia in Champions sia in Europa League (ipotesi quest'ultima che il presidente, Ceferin, ha messo in stand by alimentando perplessità sull'uso della moviola in campo). Sono queste le richieste fatte dalla ristretta cerchia di 20 allenatori top nel corso dell’annuale Uefa Elite Club Coaches Forum a Nyon. Una sorta di ‘brainstorming' dei tecnici che – per trofei conquistati, esperienza internazionale accumulata e numero di panchine – provano a suggerire alla Federazione le giuste modifiche per un calcio che cambia.

Quattro i punti essenziali discussi dai tecnici, eccoli nel dettaglio: 1. Mercato, chiusura uniforme in tutta Europa – 2. Modificare la regola del gol in trasferta – 3. Quinta sostituzione da introdurre nelle partite a eliminazione diretta – 4. Adozione del Var anche nelle gare di Coppa.

Tra i 20 allenatori che hanno partecipato alla tavola rotonda c'erano Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafa Benítez (Newcastle United), Rudi Garcia (Olympique Marsiglia), Julen Lopetegui (Real Madrid), José Mourinho (Manchester United), Diego Simeone (Atlético de Madrid), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain) e l’ex tecnico dell’Arsenal, Arsène Wenger, che ha concluso di recente la sua lunghissima militanza al timone dei Gunners. Di cosa hanno discusso e quali sono state le mozioni raccolte dagli allenatori? Lo ha spiegato il vice segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti.