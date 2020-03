Uefa, Ceferin: “La regola del fallo di mano è un problema, ma è dura trovare la soluzione”

Il presidente Ceferin vuole e spera di cambiare anche la regola del fallo di mano, ma in un’intervista ha deetto chiaramente che non è semplice trovare una soluzione: “Anche il fallo di mano per me è una problematica, ma io non so cosa fare esattamente al riguardo. Stiamo discutendo molto con i nostri arbitri”.