Udinese-Inter è il posticipo domenica della 22sima giornata di campionato e si gioca domenica 2 febbraio alla Dacia Arena alle ore 20.45. La sfida contro i friulani è molto delicata per i nerazzurri sia perché troveranno di fronte un avversario reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Parma sia per la necessità di non perdere ancora punti per strada dopo il pareggio di una settimana fa a San Siro con il Cagliari (1-1). La concorrenza della Lazio e il distacco in classifica obbligano alla vittoria nella corsa scudetto.

La trasferta di Udine, però, riserva qualche altro spunto interessante per l'Inter. Antonio Conte sembra intenzionato a schierare dall'inizio tutti i nuovi acquisti arrivati nella sessione invernale di calciomercato. C'è molta attesa anzitutto per il debutto dal primo minuto di Christian Eriksen, che ha esordito in Coppa Italia ma lo ha fatto solo a gara in corso. L'ex centrocampista del Tottenham dovrebbe essere schierato nel ruolo di trequartista. Previsto anche l'impiego dal primo minuto di Victor Moses e Ashley Young. In attacco, a causa della squalifica di Lautaro Martinez, Sebastiano Esposito è favorito su Sanchez per giocare accanto a Romelu Lukaku.

