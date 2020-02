La partita tra Udinese e Fiorentina si giocherà regolarmente sabato 29 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 18. Nonostante nei giorni scorsi la Regione Friuli aveva annunciato il rinvio dell’incontro a causa delle norme stabilite per il Coronavirus. Il balletto è durato qualche giorno, ma poi la Lega di Serie A ha ufficializzato data e orario della partita di Udine, che si svolgerà però senza tifosi.

L’iniziale divieto della Regione per Udinese-Fiorentina

La Regione Friuli con un’ordinanza per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus nei giorni scorsi aveva annunciato che non ci sarebbe stata alcuna manifestazione sportiva su tutto il territorio fino al primo marzo 2020, in automatico era stata cancellata Udinese-Fiorentina. Il comunicato:

Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni, con attuazione immediata con durata fino al 1 marzo 2020 compreso.

L’Associazione Udinese Club chiede il rinvio di Udinese-Fiorentina

I tifosi friulani, considerato anche il momento delicato del club della famiglia Pozzo, hanno mostrato la propria vicinanza alla squadra che sarà costretta a giocare una partita delicatissima senza l’apporto del pubblico:

In seguito all’ordinanza regionale per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus, appresa la decisione della Lega Calcio Serie A di far giocare la partita Udinese-Fiorentina sabato alle ore 18 allo Stadio Friuli a porte chiuse, l’Associazione Udinese Club esprime la sua estrema vicinanza alla squadra, che dovrà disputare una partita delicata senza il fondamentale supporto dei tifosi. L'associazione degli Udinese club chiede ancora con forza il rinvio della partita anche in considerazione del fatto che entrambe le squadre non sono coinvolte in alcuna altra competizione. Se nessuno di noi potrà essere presente alla partita con la voce, lo sarà con tutto il cuore, rigorosamente ed orgogliosamente bianconero.

Udinese-Fiorentina si gioca senza tifosi

Alla fine la Lega di Serie A, con un comunicato, ha stabilito che si giocheranno ben cinque partite del prossimo turno di campionato senza tifosi. E tra queste, oltre a Juventus-Inter, c’è anche Udinese-Fiorentina, che sarà a porte chiuse.