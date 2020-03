Alla Dacia Arena non si sono visti i tifosi e neanche i gol nella sfida tra Udinese e Fiorentina, terminata 0-0 al termine di un incontro equilibrato e privo di grandi sussulti. Per entrambe è un punto che muove leggermente la classifica, che vede ancora le due squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, soprattutto alla luce delle vittorie odierne di SPAL, Genoa e Sampdoria. Da segnalare un colpo di testa di Okaka che ha regalato l'illusione del gol, e un palo colpito da Milenkovic

Udinese-Fiorentina, Okaka e Milenkovic i più pericolosi

Udinese-Fiorentina non ha regalato particolari emozioni. Entrambe le formazioni hanno provato a trovare il guizzo vincente, senza però particolare convinzione. Padroni di casa meglio nel primo tempo, quando Mandragora prima e Okaka poi sono andati vicini alla rete. Il bomber in particolare ha regalato l'illusione del gol con un colpo di testa uscito di poco. Super occasione anche per la Fiorentina con Milenkovic, già match-winner dell'andata che ha trovato il palo a dirgli di no, dopo una bella girata. Nella ripresa la formazione di Iachini si è fatta preferire, e nel finale ha rischiato di pescare il jolly con Chiesa, disinnescato da Musso in pieno recupero.

Udinese e Fiorentina, piccolo passo avanti in classifica

Il pareggio fa fare un passetto avanti in classifica ad entrambe le formazioni, lasciando invaiato il vantaggio di due punti dei viola sui friulani. Prosegue il digiuno di vittorie della compagine di Gotti, al quarto pareggio di fila (dopo tre sconfitte), mentre i toscani non riescono ad allungare sulla zona retrocessione in una giornata in cui hanno vinto Sampdoria, Genoa e Spal

Il tabellino di Udinese-Fiorentina 0-0

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Jajalo (70′ Fofana), Sema (82′ Zeegelaar); De Paul; Okaka, Nestorovski (62′ Lasagna). All. Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj (88′ Pulgar), Duncan, Castrovilli, Igor (71′ Cutrone); Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Ammoniti: Nestorovski (U), Sema (U)