Ventura s'è dimesso dal allenatore del Chievo Verona. La posizione di Juric al Genoa è delicatissima: ha le ore contate dopo la sconfitta in casa contro il Napoli. A Udine hanno preso una pausa di riflessione ma l'impressione è che nei prossimi giorni possa saltare anche Julio Velazquez. La sconfitta nel confronto diretto con l'Empoli e la situazione di classifica precaria hanno dato forse la spallata definitiva alla panchina dei friulani.

"Ci dormiremo sopra, poi prenderemo una decisione", ha ammesso il direttore sportivo, Pradé, lasciando intendere che (forse) un margine c'è ancora per fare tutte le valutazioni necessarie. Compresa la possibilità di trovare subito un sostituto nonostante la pausa di campionato lasci un po' di tempo per meditare sulla scelta. Come per Juric, però, il destino sembra segnato e in realtà il margine di riflessione che s'è preso la società è solo vincolato al sondaggio da fare con gli allenatori che alla ripresa del torneo prenderanno le sorti dei bianconeri. I nomi? Eccoli, sono 3 essenzialmente quelli più caldi e in cima alla lista delle preferenze: Massimo Carrera (che ha da poco lasciato lo Spartak Mosca ed è libero da vincoli contrattuali), Davide Nicola (sul quale c'è anche il Genoa) e poi c'è Quique Sanchez Flores, che con il presidente Pozzo ha un ottimo rapporto ed è già stato il tecnico del Watford.