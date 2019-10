Il futuro di Igor Tudor all'Udinese sembra ormai segnato. Le ultime notizie provenienti dall'ambiente friulano aprono ad un possibile esonero del tecnico croato che già nelle prossime ore potrebbe essere sollevato dall'incarico. Le ultime due sconfitte contro Atalanta e Roma, con ben 11 gol subiti sembrano aver spinto la dirigenza a prendere in considerano l'ipotesi di un cambio nella guardia, senza aspettare il delicato confronto con il Genoa in programma domenica 3 novembre alle ore 15.

Udinese, esonero Tudor: le ultime notizie sulla decisione

Le ultime notizie sul possibile esonero di Igor Tudor arrivano da Sky Sport. Il club friulano sembrerebbe indirizzato verso la svolta in panchina, con un cambio di allenatore. Dopo la pausa di riflessione al termine del pesante ko interno contro la Roma, i vertici bianconeri si sono riuniti per valutare il da farsi con il mister croato che ha comunque diretto l'allenamento della mattinata. Non c'è nulla di definitivo ma l'ipotesi di un avvicendamento in panchina è concreto, con la decisione che potrebbe anche essere ufficializzata nelle prossime ore. Il tutto senza dunque aspettare l'esito del prossimo delicato confronto di campionato in casa del Genoa di Thiago Motta

Perché l'Udinese potrebbe esonerare Tudor

La dirigenza dell'Udinese dunque sembra seriamente intenzionata a dare la proverbiale scossa al gruppo bianconero. Una decisione figlia soprattutto delle ultime due disastrose prove della formazione friulana che dopo aver perso 7-1 contro l'Atalanta, è stata battuto davanti al suo pubblico 4-0 dalla Roma. 6 sconfitte, 3 vittorie e un pareggio sotto la gestione stagionale Tudor per l'Udinese, che spera dunque di invertire la rotta, e non collezionare la terza sconfitta in otto giorni

Udinese, i possibili sostituti di Tudor in caso di esonero

Chi potrebbe essere il nuovo allenatore dell'Udinese in caso di esonero di Igor Tudor? Tra i possibili sostituti del croato c'è Gennaro Gattuso, accostato praticamente a tutte le panchine in bilico di questo avvio di stagione, Torino compreso. Due altre possibili piste sono quelle che portano a Ballardini, e all'ex CSKA Mosca Massimo Carrera. Potrebbero anche spuntare delle ipotesi a sorpresa, nelle prossime ore.