Il Milan non ha fretta ma la sensazione è che entro qualche settimana si chiuda per un colpo di mercato da prima pagina. Il reparto sotto osservazione è in mediana, zona tanto cara a Rino Gattuso che proprio lì sta cercando il classico jolly, la carta che nessuno si aspetta per rinforzare la spina dorsale della sua futura squadra.

I nomi che circolano sono molti ma nelle ultime ore ci si starebbe concentrando su due in particolare: la società rossonera sta seguendo uno tra Renato Sanches e Dani Ceballos. L'obiettivo è quello di prendere un campione che, in cerca di riscatto immediato, pur essendo ancora molto giovane, abbia voglia di dimostrare di valere l'investimento e abbia fame di successi.

Ceballos, talento made in Real. Due profili che interessano molto anche perché sarebbero investimenti di prospettiva. Due Under24, forse ancora acerbi da un punto di vista del successo ma che si sono già confermati per le doti tecniche. Dani Ceballos è un centrocampista non ancora 22enne del Real Madrid e reduce da una stagione di sole 22 presenze che avrebbe voglia di mettersi in mostra.

Anche Benzema nel mirino? In Spagna sono praticamente certi che il giocatore lascerà Madrid, in direzione Italia anche se il Milan non si è ancora pronunciato in modo ufficiale. Tanto che insieme a Ceballos l'altro nome caldissimo in uscita dal Real Madrid e sempre in ottica rossonera sarebbe Karim Benzema, il 30enne francese che potrebbe trasferirsi a Milano malgrado il cartellino veleggi attorno ai 60 milioni.

Sanches, campione d'Europa. Il secondo giocatore, Renato Sanches, è invece un 21enne portoghese che il Milan aveva inseguito già in passato, senza gloria. L'idea che è ritornata in società è di provare ad averlo in prestito, così come si era cercato di fare l'estate scorsa, prima che il club tedesco del Bayern Monaco lo concedesse in prestito allo Swansea. E' un campione d'Europa con la maglia della Nazionale e a Gattuso non dispiace per nulla.