L'ultimo colpo di coda stagionale è rappresentato dalla finale di Champions League che si disputerà il 26 maggio a Kiev tra Liverpool e Real Madrid. L'atto finale che concluderà l'anno calcistico in attesa dei Mondiali che si giocheranno in Russia. Poi, ci sarà spazio solamente alle preparazioni estive e soprattutto al calciomercato. Che in Italia avrà una novità importante.

Da quest'anno le trattative della sessione estiva si concluderanno tassativamente prima del fischio di inizio del campionato 2018/2019. Una novità pretesa dalla Figc e dal CONI e avvallata da tutti i club che potranno giocarsi le proprie carte per migliorare le rispettive rose a bocce ferme. Poi, quando si inizierà a scendere in campo, ognuno se la caverà con ciò che sarà riuscito a gestire fino ad un attimo prima.

Dal 3 luglio in via ai contratti. Per la sessione estiva 2018, tutti i contratti potranno essere depositati dal 3 luglio in poi. Il 30 giugno è il termine in cui si svincoleranno i giocatori che non hanno rinnovato l'accordo con la propria squadra entro tale data. E fin qui nulla di nuovo. La grande novità del 2018 è rappresentata dalla chiusura delle trattative prima dell'inizio ufficiale della Serie A.

La data finale delle trattative estive. La Supercoppa Italiana si giocherà il 12 agosto, il calciomercato estivo si concluderà entro il 18 agosto e il campionato prenderà via il giorno dopo, il 19. Così si eviteranno polemiche e soprattutto giocatori che iniziano con un club e poi si ritroveranno in altre società a stagione iniziata, un cortocircuito che ha creato più di qualche problema di gestione.

Parentesi di riparazione dimezzata. L'ultima novità riguarda anche la parentesi di recupero invernale, con nuove date anche per la finestra di gennaio: si parte come al solito il primo giorno del primo mese del nuovo anno ma si chiuderà addirittura il 19 dello stesso mese e non il 31 o il primo febbraio come di consueto, sempre per permettere di riprendere le gare a trattative concluse.