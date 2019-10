La sua esperienza nel massimo campionato turco si è rivelata fallimentare ed ora è pronto a tornare in Inghilterra. Loris Karius, ventiseienne portiere tedesco balzato agli onori delle cronache per le sue ‘papere' con la maglia del Liverpool, farà infatti ritorno ad Anfield Road nel prossimo mese di gennaio dopo la decisione del Besiktas di non riscattare il giocatore e di puntare su un altro portiere.

Nonostante il suo contratto preveda la sua permanenza fino alla prossima estate, Karius verrà dunque rispedito al mittente sei mesi prima della scadenza del prestito biennale siglato nell'estate del 2018: il tutto a causa delle prestazione deludenti, e di alcuni grandi errori clamorosi, commessi dal tedesco in questi mesi di militanza nel club di Istanbul. Preso di mira anche dalla tifoseria del Besiktas, il numero uno passato anche dalle giovanili del City sarà così rimpiazzato da un altro portiere proveniente anche lui da un club inglese.

Il crollo del valore del suo cartellino

Secondo quanto scritto dal portale turco ‘Takvim', il Besiktas avrebbe infatti messo gli occhi sul trentunenne Fabricio Agosto Ramírez, detto Fabri: numero uno del Maiorca, ma ancora di proprietà del Fulham. "Forse giocherò di nuovo per il Liverpool", ha dichiarato recentemente Karius. Un'ipotesi che diventerà probabilmente realtà nelle prossime settimane, quando la sessione invernale di mercato comincerà ufficialmente.

Mandato in prestito in Turchia anche a causa dell'arrivo dell'ex Roma Alisson Becker (prelevato dal Liverpool per una cifra record di 76 milioni di euro) Karius ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2021 con i Reds, un accordo che fu preso al momento del suo acquisto dal Magonza per poco più di 5 milioni di euro: praticamente lo stesso valore attuale del suo cartellino, sceso negli ultimi mesi dopo i suoi continui ed incredibili errori.