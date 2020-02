Sono state rinviate cinque partite della 26a giornata di Serie A, tra queste anche Juventus-Inter. La super sfida scudetto salta e si giocherà addirittura mercoledì 13 maggio, Juve-Inter diventa di fatto la terzultima di campionato per bianconeri e nerazzurri. Di conseguenza la finale di Coppa Italia slitta dal 13 al 20 maggio. Resta però un grande problema e che riguarda la data del recupero di Inter-Sampdoria, che tecnicamente potrebbe non giocarsi mai. Ovviamente è una provocazione, ma se l'Inter si qualificherà per la finale di Coppa Italia e per, almeno, le semifinali di Europa League non avrà modo di recuperare entro il 24 maggio, giorno dell'ultima di campionato la partita rinviata la scorsa settimana.

Perché è complicato trovare una data per Inter-Sampdoria

La sfida di San Siro doveva giocarsi domenica 23 febbraio alle ore 20.45, ma è stata rinviata a causa delle misure prese dal Governo per evitare di ampliare il contagio per il Coronavirus. Sin da subito si è capito che era complicato trovare una data. L'Inter ha cercato di ‘far spostare' la semifinale di Coppa Italia con il Napoli al 13 maggio, la Lega ha bocciato l'idea e ha cercato di congelare il problema. Ma il problema è rimasto, e ora è ancora più grosso. Perché l'unica data potenzialmente libera, quella del 20 maggio, è stata occupata.

Il calendario dell'Inter tra Serie A, Europa League e Coppa Italia

Il campionato, al netto di altri possibili stop, si giocherà in tutti i fine settimana dal prossimo 7-8 marzo al 23-24 maggio, con l'eccezione del 28-29 marzo (ci sarà una pausa per le nazionali). Nel mese di marzo l'Inter giocherà tre volte di giovedì: il 5 a Napoli (Coppa Italia), il 12 e il 19 contro il Getafe in Europa League. Poi stop per le nazionali e si riparte nel mese di aprile, in cui l'Inter sarà sempre impegnate se passerà sia gli ottavi che i quarti, in programma l'9 e il 16 aprile. Le semifinali di Europa League si disputeranno il 30 aprile e il 7 maggio. Nell'unica settimana senza coppe c'è un turno infrasettimanale di Serie A. E il 13 maggio c'è Juventus-Inter. Ora resta sulla carta libera la data del 20 maggio, che però sarà indisponibile se l'Inter in rimonta eliminerà il Napoli in Coppa Italia. Quindi l'Inter si trova in una situazione paradossale in cui per recuperare la partita con la Sampdoria deve quasi sperare di uscire da una manifestazione.