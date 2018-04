La censura non è mai una scelta intelligente. E lo è ancor meno nel momento in cui viene fatta in momenti e soggetti sbagliati. Come è capitano in occasione della semifinale di andata in Champions League al Camp Nou tra Barcellona e Roma. Durante la partita, la televisione di Stato iraniana ha deciso di nascondere le mammelle della Lupa giallorossa, al centro dello stemma del club capitolino. Scatenando l'ironia e lo stupore del web.

Il tutto rigorosamente in diretta e senza preavviso. Tanto che gli spettatori stessi sono stati i primi a notare la censura e a trasferire i propri commenti sui social, tra il divertito e il sorpreso. Lo ‘scudetto' giallorosso della Roma, che da sempre rappresenta la Lupa che allatta Romolo e Remo è apparsa sugli schermi iraniani censurato: le mammelle – e parte dei due fondatori – sono state nascoste perchè forse, troppo audaci per il governo iraniano.

Lo stupore è stato immediato e diffuso. Probabilmente chi ha deciso ha pensato che quell'immagine fosse del tutto fuori luogo e potesse offendere la sensibilità popolare. Fatto sta che il simbolo del club è stato in parte cancellato. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e che è stata commentata anche dalla BBC che ha ritenuto eccessiva la presa di posizione dello Stato mediorientale.

Adesso bisognerà attendere il ritorno all'Olimpico, quando la Roma ospiterà il Barcellona, per capire se la censura verrà ribadita o – davanti alle recenti critiche – si farà un passo indietro. Di certo, dovesse continuare sullo stesso piano, per il governo iraniano sarebbe un bel problema perché lo stadio romanista sarà invaso di bandiere, sciarpe e striscioni con il logo della squadra. Coprirli tutti sarebbe impensabile e quindi cosa si inventeranno per l'occasione?