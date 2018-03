E' stata sfiorata una tragedia vera e propria nel calcio spagnolo in queste ultime ore: durante il ritiro della propria squadra in un Hotel, il giocatore Pelayo Novo è precipitato dal terzo piano della finestra della propria stanza. Le circostanze sono ancora da chiarire così come la dinamica dell'incidente. Dopo l'impatto al suolo, il centrocampista è stato subito soccorso e portato in ospedale d'urgenza. Le prime diagnosi, però, fortunatamente non parlando di pericolo di vita per il giocatore.

Non è una cosa che accada tutti i giorni, anzi: cadere dalla finestra di un Hotel e salvarsi. Cero, Pelayo Novo è ricoverato d'urgenza in ospedale ma non in pericolo di vita. Ciò che si deve capire, invece, è come possa essere caduto che il centrocampista dell'Albacete sia potuto volare dal terzo piano.

L'hotel di Huesca era stato scelto dalla squadra per il ritiro pre gara e in quelle stanze Novo aveva trascorso la notte insieme al resto della sua squadra. L'episodio è avvenuto questa mattina in circostanze ancora da chiarire e sulle quali gli inquirenti stanno cercando di trovare prove e testimonianze che possano definire gli eventi che hanno portato alla tragedia.

Sono stati due compagni di squadra di Pelayo, Ruben Mino e Susaeta, i primi ad accorrere sul posto e a lanciare l'allarme facendo intervenire immediatamente i soccorsi. Il giocatore è stato poi controllato dai medici sul posto e poi trasportato in ospedale. Stando a quanto riportano i media iberici, Pelayo non è al momento in pericolo di vita.

Anche il club di appartenenza del giocatore, l'Albacete ha confermato in un comunicato che il giocatore è in condizioni "stabili" e che è stato trasferito in ambulanza a Saragozza. Le sue condizioni sono ovviamente ancora sotto osservazione e solo nelle prossime ore si potrà definire una diagnosi più certa e i tempi di recupero. Intanto, il match della serie B spagnola tra l'Albacete e l'Huesca, che si sarebbe dovuto disputare stasera alle 20, è stato rinviato.